Advertising

iconanews : Cisgiordania: sirene a lutto per Nakba, 'catastrofe 1948' -

Agenzia ANSA

Lehanno risuonato a lutto oggi inper 74 secondi, in ricordo del 74/mo anniversario della 'Nakba', la "catastrofe" per i palestinesi della fondazione dello stato di Israele il 15 ...Al suono delleinizierà stasera in Israele una giornata solenne di lutto in ricordo di oltre 24 mila uomini ...anche di una serie di attentati palestinesi avvenuti in Israele ed in. ... Cisgiordania: sirene a lutto per Nakba, 'catastrofe 1948' - Medio Oriente (ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAG - Le sirene hanno risuonato a lutto oggi in Cisgiordania per 74 secondi, in ricordo del 74/mo anniversario della 'Nakba', la "catastrofe" per i palestinesi della ...(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 MAG - Al suono delle sirene inizierà stasera in Israele una giornata ... alla luce anche di una serie di attentati palestinesi avvenuti in Israele ed in Cisgiordania. Polizia ...