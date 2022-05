Bologna Sassuolo 0-1 LIVE | Raspadori subito vicino al bis

(Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? – È iniziata la partita. 4? Occasione Scamacca – Il centravanti lavora bene di fisico, poi si libera di un difensore con una finta e calcia dai 20 metri trovando la pronta risposta di Skorupski. 10? Spunto Rogerio – Accelerazione palla al piede di Rogerio, che riceve un’apertura di Scamacca e si fa metà campo, entrando in area e mettendo dal fondo un cross per Frattesi che viene anticipato. 18? Attacco ...

ftg_soccer : GOAL! Sassuolo in Italy Serie A Bologna 0-1 Sassuolo GOAL! Akron in Russia FNL Dolgie Prudy 0-1 Akron - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Sassuolo! Bologna [0] x [1] Sassuolo Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 - 37ª Rodada 37 minuto(s) - rfutbol : Gol Sassuolo, Bologna 0-1 Sassuolo (min.35) #Bologna #Sassuolo #SerieA - ProfBruceWayne : @goalbet16 @benvarkeen 35’ Bologna 0-1 Sassuolo - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Sassuolo! Bologna [0] x [1] Sassuolo Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 - 37ª Rodada 35 minuto(s) -

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Bologna: "Credo che quella di oggi sia una partita importante per dare continuità in questo ...