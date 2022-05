Allegri: “Fallimento? Altre squadre non sono entrate in Champions per anni” (Di domenica 15 maggio 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, non definisce fallimentare la stagione bianconera. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 15 maggio 2022) Massimiliano, allenatore della Juventus, non definisce fallimentare la stagione bianconera. Queste le dichiarazioni

Advertising

lomba972 : È giusto parlare di Allegri, di fallimento e di tutto quanto uno possa pensare contro @juventusfc , così non si com… - marcokaf : @parlabvi Infatti non è solo quello. È organizzazione, è tecnica e tattica. E grazie ad Allegri, non abbiamo nulla… - aleandro970 : #Eurofestival, l’ennesimo fallimento di Allegri.??#Eurovision #ESC2022 #ESCita #15maggio - Ansa_Piemonte : Allegri 'si parla di fallimento, ma Juve è in Champions'. 'Dispiace nessun trofeo, prossimo anno si lotta per lo sc… - infoitsport : Allegri 'si parla di fallimento, ma Juve è in Champions' -