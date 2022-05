Ultime Notizie – Strage a Buffalo, spara in supermercato: 10 morti (Di sabato 14 maggio 2022) Almeno 10 morti a Buffalo, negli Usa, nella Strage compiuta da un uomo che ha aperto il fuoco in un supermercato. L’autore della Strage è stato arrestato dalla polizia, come riferisce il Buffalo News. Secondo i media americani, si tratterebbe di un giovane: in base alle ricostruzioni, è entrato nel supermarket su Jefferson Avenue e ha aperto il fuoco uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 3. Due persone sarebbero in gravi condizioni. La polizia ha rinvenuto una videocamera: non è escluso che la Strage sia stata trasmessa in streaming online. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Almeno 10, negli Usa, nellacompiuta da un uomo che ha aperto il fuoco in un. L’autore dellaè stato arrestato dalla polizia, come riferisce ilNews. Secondo i media americani, si tratterebbe di un giovane: in base alle ricostruzioni, è entrato nel supermarket su Jefferson Avenue e ha aperto il fuoco uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 3. Due persone sarebbero in gravi condizioni. La polizia ha rinvenuto una videocamera: non è escluso che lasia stata trasmessa in streaming online. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

