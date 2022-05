Ultime Notizie Roma del 14-05-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 maggio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i presidenti russi finlandese Vladimir Putin e Salvini sto hanno discusso oggi della situazione in Ucraina lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino Putin ha preso nota del fatto che i negoziati tra Mosca e sono stati praticamente interrotto in quanto la parte Ucraina non sarebbe interessato a un dialogo produttivo lo riporta la tassa i leader hanno discusso anche della situazione in Ucraina in particolare fine condiviso le Stime sullo stato del processo negoziale tra russi e ucraini che è stato praticamente interrotto da Kiev che non mostra alcun interesse per un dialogo serio si legge nella nota degli esseri del G7 riuniti in Germania promettono di estendere le sanzioni economiche settori da quella Russia è particolarmente dipendente soltanto la Cina non ...