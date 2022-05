Nel giallo di Saman spunta pure un quad: il video inedito (Di sabato 14 maggio 2022) Ci sono dei video inediti che potrebbero fornire un indizio di premeditazione nel presunto omicidio di Saman Abbas Leggi su ilgiornale (Di sabato 14 maggio 2022) Ci sono deiinediti che potrebbero fornire un indizio di premeditazione nel presunto omicidio diAbbas

Advertising

Ligeia_aeterna : @SethRaven2 Ieri notte riflettevo proprio sul miraggio.Invece di allontanarsi dal proprio costrutto,dall’immagine g… - LauraTer64 : @La_Lettura @JoelDicker @SalonedelLibro Grazie per le info, mi prenoto subito @JoelDicker al Salone di Torino. Colg… - LILITH24595979 : RT @danyevha: Giallo e verde… nel Monferrato …?????? - 22jctraveler : @NumerINTERi Argomentazione interessante, ma se parliamo di servilismo, dopo anni ancora si parla der go de turone… - _ANT_Z_ : @Gabrigrifo1 @Gabrigrifo1 ..... Esistono i dati separati , ma gli ignoranti come te si accontentano . Rosso non… -