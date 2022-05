Napoli e Spalletti, dalla Panda al camper (Di sabato 14 maggio 2022) Proprio nel giorno in cui Luciano Spalletti ribadisce la propria leadership, Napoli s'arrovella su se stessa, conta il terzo striscione consecutivo e risente nell'aria quel venticello calunnioso d'una ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) Proprio nel giorno in cui Lucianoribadisce la propria leadership,s'arrovella su se stessa, conta il terzo striscione consecutivo e risente nell'aria quel venticello calunnioso d'una ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - annatrieste : A Napoli appare uno striscione assai bizzarro ufficialmente firmato dai 'mariuoli' della Panda di Spalletti e in gi… - pask57 : @tuttonapoli Credo che sia abbastanza chiaro che intorno al Napoli ci siano troppi giornalisti presuntuosi e molto… - sgrampignon7 : RT @diegocatalano77: La pezza esposta contro #Spalletti è l'ennesima occasione per far scrivere e godere certa stampa becera. Chi ha prodot… -