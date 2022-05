Isola 16, in arrivo quattro nuovi concorrenti: c’è anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne (Di sabato 14 maggio 2022) L’Isola dei Famosi è pronta ad accogliere nuovi ingressi. Dopo Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli, il cast di questa edizione si anima nuovamente. Come confermato dalla conduttrice Ilary Blasi, lunedì 16 maggio sbarcheranno sull’Isola quattro nuovi naufraghi. Si tratta di tre Uomini e una donna. Secondo alcune indiscrezioni, tra questi dovrebbe esserci l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Luca Daffrè, divenuto popolare durante il trono di Angela Nasti: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUCA DAFFRE? (@luca.daff) Inoltre, tra le Donne, è previsto l’ingresso di Pamela Petrarolo che in molti ricorderanno per la sua partecipazione a ... Leggi su isaechia (Di sabato 14 maggio 2022) L’dei Famosi è pronta ad accogliereingressi. Dopo Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli, il cast di questa edizione si anima nuovamente. Come confermato dalla conduttrice Ilary Blasi, lunedì 16 maggio sbarcheranno sull’naufraghi. Si tratta di tree una donna. Secondo alcune indiscrezioni, tra questi dovrebbe esserci l’exdiLuca Daffrè, divenuto popolare durante il trono di Angela Nasti: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUCA DAFFRE? (@luca.daff) Inoltre, tra le, è previsto l’ingresso di Pamela Petrarolo che in molti ricorderanno per la sua partecipazione a ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 6, in arrivo quattro nuovi concorrenti: c’è anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne Si tratta di tre u… - BITCHYFit : Concorrenti bellocci in arrivo a L’Isola dei Famosi: “Quattro nuovi naufraghi boni” - Elaman58 : RT @naley23: Licia contenta dell'arrivo di Marco. Ricordiamo che lui ,a parte Ilona,fu l'unico a cercare di conoscerla mostrando una grande… - StraNotizie : Concorrenti bellocci in arrivo a L’Isola dei Famosi: “Quattro nuovi naufraghi boni” - naley23 : Licia contenta dell'arrivo di Marco. Ricordiamo che lui ,a parte Ilona,fu l'unico a cercare di conoscerla mostrando… -