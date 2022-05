Grande Fratello | un ex volto del reality che ora è un affermato attore | “Il programma ha perso credibilità”

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 maggio 2022) Alessandro Tersigni ha iniziato la sua carriera televisiva al. Proprio lì si è fatto conoscere e apprezzare dalpubblico, ma è convinto che ishow siano molto cambiati nel tempo. Lo ha ammesso a Fanpage.it, in una lunga intervista in cui ha raccontato se stesso a 360 gradi. Secondo me ilha, non si può cercare lì la via per poi fare l’o il presentatore, a volte ci si riesce, a volte no. Quanti sono inaggi che hanno partecipato ai, e non parlo solo del, che sono usciti e hanno continuato? Pochissimi. Una volta usciti ci si scontra con la realtà, con il fatto di non aver frequentato una scuola ...