Furti in abitazione a Modica: arrestati due sciclitani (Di sabato 14 maggio 2022) Modica – La Polizia di Stato continua a contrastare i Furti in abitazione e sorprende due ladri in azione.Nell’ambito di mirati servizi di polizia finalizzati al controllo del territorio, personale di questo Commissariato di P.S., nella giornata del 7 maggio 2022, ha tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti sciclitani, responsabili in concorso tra loro di tentato furto aggravato, in quanto avevano forzato il portone di ingresso di una privata dimora sita a Modica, introducendosi all’interno dell’abitazione, ove venivano sorpresi nell’atto di commettere il furto dalla volante di quest’Ufficio che preallertata dai vicini di casa si era recata immediatamente sul posto per contrastare i ladri e la commissione dei Furti in città, nell’ottica di prevenire e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022)– La Polizia di Stato continua a contrastare iine sorprende due ladri in azione.Nell’ambito di mirati servizi di polizia finalizzati al controllo del territorio, personale di questo Commissariato di P.S., nella giornata del 7 maggio 2022, ha tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti, responsabili in concorso tra loro di tentato furto aggravato, in quanto avevano forzato il portone di ingresso di una privata dimora sita a, introducendosi all’interno dell’, ove venivano sorpresi nell’atto di commettere il furto dalla volante di quest’Ufficio che preallertata dai vicini di casa si era recata immediatamente sul posto per contrastare i ladri e la commissione deiin città, nell’ottica di prevenire e ...

