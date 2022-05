Eurovision | la minaccia degli hacker filorussi sulla finale | «Bloccate i voti online fino a domani»

(Di sabato 14 maggio 2022) Si conosce ancora poco di Legion, il gruppo dilegati alla rete Killnet che negli scorsi giorni ha rivendicato gli attacchi informatici a diverse istituzioni italiane. Per diverse ore alcuni portali hanno smesso di funzionare, a partire da quello del Senato. Alle 15.57 di oggi Legion ha annunciato un nuovo attacco. Su una delle loro chat hanno chiesto ai loro seguaci di individuare i server da cui passa il votoper l’Song Contest. Il votorappresenta una delle modalità con cui il pubblico può esprimere le sue preferenze, il sistema elettorale di questo festival si basa infatti sia sul televoto che su una serie di punti assegnati dalla critica. L’attacco di cui si parla nelle chat è di tipo Ddos, lo stesso che ha impedito agli utenti di raggiungere il sito del Senato: vengono applicate ...

