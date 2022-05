Asd Ragusa Calcio 1949 | primi passi verso la Serie D

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 14 maggio 2022) L’Asdcomunica di avere raggiunto l’accordo per la stagione 2022-2023 con il tecnico Filippo Raciti. Sarà dunque l’esperto allenatore catanese, ormaino d’adozione, la guida delle aquile azzurre nel prossimo campionato diD dopo avere condotto la squadra al successo con una stagione da record (salto di categoria, successo in Coppa Italia regionale e imbattibilità a livello nazionale in campionato), quella che si è conclusa da qualche settimana. Sono di grande soddisfazione le prime parole del riconfermato tecnico azzurro: “Inutile nasconderlo, essere qua è bellissimo. Sono a casa mia. E, al contrario del proverbio nemo propheta in patria, siamo riusciti nell’impensabile. Anche perché se riflettiamo sul livello da cui eravamo partiti cinque anni fa, abbiamo davvero ...