Ajax, Tagliafico via a giugno: si pensa al sostituto (Di sabato 14 maggio 2022) Nicolas Tagliafico potrebbe lasciare l’Ajax a fine stagione. Il difensore argentino ha un contratto con il club olandese in scadenza nel 2023, ma potrebbe partire già in estate. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Tagliafico ha cambiato agente lo scorso febbraio in seguito al mancato trasferimento al Barcellona durante la finestra invernale di calciomercato. Calciomercato Ajax Tagliafico La scelta del giocatore è finalizzata a facilitare la partenza dall’Ajax per potersi accasare in un altro club. Intanto la squadra di Amsterdam è già alla ricerca del sostituto ed il primo nome sulla lista è quello del terzino dell’AZ Alkmaar Owen Wijndal, già nel mirino della Nazionale olandese. Juri Modugno Leggi su rompipallone (Di sabato 14 maggio 2022) Nicolaspotrebbe lasciare l’a fine stagione. Il difensore argentino ha un contratto con il club olandese in scadenza nel 2023, ma potrebbe partire già in estate. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira,ha cambiato agente lo scorso febbraio in seguito al mancato trasferimento al Barcellona durante la finestra invernale di calciomercato. CalciomercatoLa scelta del giocatore è finalizzata a facilitare la partenza dall’per potersi accasare in un altro club. Intanto la squadra di Amsterdam è già alla ricerca deled il primo nome sulla lista è quello del terzino dell’AZ Alkmaar Owen Wijndal, già nel mirino della Nazionale olandese. Juri Modugno

Advertising

infoitsport : Ajax, Tagliafico via a giugno: si pensa al sostituto - vi_vi_vi2 : @gabrielemilane4 la cifra, in Olanda lo associano all'Ajax perchè va via Tagliafico però. - Cloud88429943 : @AlbicelesteTalk @DataRef_ Tagliafico in Ajax?? - Miiilagritos : RT @ARG_HQ: ??| Nico Tagliafico - Ajax - ARG_HQ : ??| Nico Tagliafico - Ajax -