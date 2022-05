Ultime Notizie Roma del 13-05-2022 ore 15:10 (Di venerdì 13 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non ci sono progressi per un possibile documento che presidente russo ucraino possono firmare la Russia non è contrario un incontro Putin gereschi ma secondo me è impossibile tenerlo senza adeguata preparazione tele tra il presidente russo Putin è il cancelliere tedesco Show lo zar nel negoziato quanta l’aspirazione di chiede di entrare nell’Unione Europea il ministro degli Esteri l’avrà di dubbi sul fatto che sia un desiderio innocuo riporta imperfekt trasformato in un attore Aggressivo e militante afferma e dopo aver bombardato tutta la notte con artiglieria da aerei l’area dell’acciaieria totali russi hanno preso d’assalto la struttura con la fanteria dice il vice comandante del Reggimento azov” svitato slav palamar con l’appoggio di veicoli corazzati e carri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non ci sono progressi per un possibile documento che presidente russo ucraino possono firmare la Russia non è contrario un incontro Putin gereschi ma secondo me è impossibile tenerlo senza adeguata preparazione tele tra il presidente russo Putin è il cancelliere tedesco Show lo zar nel negoziato quanta l’aspirazione di chiede di entrare nell’Unione Europea il ministro degli Esteri l’avrà di dubbi sul fatto che sia un desiderio innocuo riporta imperfekt trasformato in un attore Aggressivo e militante afferma e dopo aver bombardato tutta la notte con artiglieria da aerei l’area dell’acciaieria totali russi hanno preso d’assalto la struttura con la fanteria dice il vice comandante del Reggimento azov” svitato slav palamar con l’appoggio di veicoli corazzati e carri ...

