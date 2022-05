Telecronisti Scardina vs De Carolis | chi commenta l’incontro su Dazn?

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) Danielecontro Giovanni Deall’Allianz Cloud di Milano. Un super derby italiano con la cintura intercontinentale WBO dei supermedi. Ma come seguirlo? Facile, suche ha in esclusiva gli eventi organizzati da Matchroom e Opi Since 82. A raccontare uno degli incontri più importanti della boxe italiana degli ultimi anni saranno Niccolò Pavesi e Alessandro Duran al commento tecnico. Si parte intorno alle 23:00 di venerdì 13 maggio per una serata tutta da vivere per riscrivere il panorama dei pesi supermedi. Telecronaca: Niccolò Pavesi e Alessandro Duran SportFace.