Strudel quark e ciliegie | la ricetta di Barbara De Nigris

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 13 maggio 2022) Che buono locon lediDe, ladolce E’ sempre mezzogiorno da provare appena abbiamo delle ottime. Invece delloconpossiamo usare anche altra frutta, così come possiamo sostituire al formaggio anche la ricotta o altro formaggio simile. Ladellodolce con lediDeè un’idea perfetta da gustare in ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena. Tante le ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere, da copiare, questa delloè davvero semplice. Non perdete anche le altre ricette in tv con Antonella ...