Sampdoria, problemi a centrocampo per Ekdal e Thorsby (Di venerdì 13 maggio 2022) Dubbi a centrocampo per Giampaolo in vista del match contro la Fiorentina: problemi fisici per Ekdal e Thorsby Aumentano i dubbi per la Sampdoria in vista del match contro la Fiorentina, in programma lunedì sera e valido per la penultima giornata di Serie A. Il tecnico Marco Giampaolo dovrà sciogliere le riserve in merito al centrocampo, che potrebbe essere privo sia di Albin Ekdal sia di Morten Thorsby. I due blucerchiati, anche oggi, si sono allenati a parte e la loro presenza al Ferraris è considerata a rischio. Saranno decisivi gli ultimi due allenamenti settimanali, al termine dei quali lo staff sanitario della Sampdoria prenderà una decisione definitiva di comune accordo con Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Dubbi aper Giampaolo in vista del match contro la Fiorentina:fisici perAumentano i dubbi per lain vista del match contro la Fiorentina, in programma lunedì sera e valido per la penultima giornata di Serie A. Il tecnico Marco Giampaolo dovrà sciogliere le riserve in merito al, che potrebbe essere privo sia di Albinsia di Morten. I due blucerchiati, anche oggi, si sono allenati a parte e la loro presenza al Ferraris è considerata a rischio. Saranno decisivi gli ultimi due allenamenti settimanali, al termine dei quali lo staff sanitario dellaprenderà una decisione definitiva di comune accordo con Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

SampNews24 : #Sampdoria, dubbi a centrocampo contro la #Fiorentina: problemi per #Ekdal e #Thorsby - Gattobianco149 : Inizio io: a livello individuale Sabatino, Piemonte e Bugeja,, quest'ultima soprattutto per problemi fisici; come… - clubdoria46 : #Sampdoria, problema in attacco: col nuovo modulo non si tira in porta - sportli26181512 : Sampdoria, Ekdal lavora con i compagni: Fiorentina nel mirino: Il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal si tra… - sportface2016 : #Sampdoria, #Lanna: 'Tutte le pendenze saranno sanate e per l'iscrizione non ci sono problemi' -