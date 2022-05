Moto3 Le Mans: doppietta Leopard con Foggia in testa, Migno terzo - News (Di venerdì 13 maggio 2022) La piccola classe ha aperto le danze del settimo appuntamento stagionale di Le Mans, e, come prevedibile, Dennis Foggia ha cercato sin da subito di mettere in chiaro le cose , piazzando il miglior ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 13 maggio 2022) La piccola classe ha aperto le danze del settimo appuntamento stagionale di Le, e, come prevedibile, Dennisha cercato sin da subito di mettere in chiaro le cose , piazzando il miglior ...

Advertising

infoitsport : LIVE Moto3 Le Mans: diretta Prove Libere 1 in tempo reale - infoitsport : Moto3, Le Mans, Leopard all’attacco nella FP1: 1° Foggia, 2° Suzuki - infoitsport : GP Francia Moto3 FP1, Foggia in testa e subito in palla a Le Mans. Migno 3° - Gazzetta_it : GP Francia Moto3 FP1, Foggia in testa e subito in palla a Le Mans. Migno 3° - Motorsport_IT : #Moto3 | #LeMans, Libere 1: Leopard all'attacco, Foggia precede #Suzuki #FrenchGP ???? -