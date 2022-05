Ludovico Van | ‘ritratti’ di emotività e di vissuto

Advertising

Secolo Trentino

Cinque invettive, sette donne e un funerale " per la regia di Teresa. Uno spettacolo sul ... A Mola di Bari (TeatroWesterhout, ore 21) ci sarà " Alla moda del varietà " un viaggio nell'...Natura Fragile : un anno di arti performative, cinema e sperimentazione Artisti Drama , Instabile19 , ARCI Modena , Nonantola Film Festival eTeatro , uniscono esperienza, alta ... E' tutta un'altra musica Abbiategrasso (Milano) - Sabato 14 maggio 2022 alle ore 21.00 presso l' Ex Convento dell'Annunciata , in via Pontida 22 ad Abbiategrasso (Milano) va in scena Un’altra follia sinfonica , spettacolo mu ...Met uitzicht over de Reeuwijkse Plassen genieten van een biefstuk drijvend in de jus Deze zomer kan het, want dan opent biefstukkenrestaurant Loetje in Reeuwijk - eindelijk - de deuren ...