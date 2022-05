Liverpool, Klopp: «La FA Cup non è un trofeo banale. Vogliamo vincere tutto» (Di venerdì 13 maggio 2022) Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato alla vigilia della finale di FA Cup contro il Chelsea: le dichiarazioni Jurgen Klopp ha parlato alla vigilia della finale di FA Cup tra il suo Liverpool e il Chelsea. Le dichiarazioni in conferenza stampa. LE PAROLE – «La FA Cup è la coppa nazionale più grande al mondo e non bastano parole per descriverla. So che il mondo ci guarderà. Quando lotti per tutte queste competizioni è chiaro che puoi anche non vincere. Ci sono ancora diversi impegni, ma quella di domani non sarà una semplice partita. Per alcuni di noi è una delle più grandi partite della carriera, Vogliamo vincerla e dedicare il trofeo ai nostri tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Jurgen, tecnico del, ha parlato alla vigilia della finale di FA Cup contro il Chelsea: le dichiarazioni Jurgenha parlato alla vigilia della finale di FA Cup tra il suoe il Chelsea. Le dichiarazioni in conferenza stampa. LE PAROLE – «La FA Cup è la coppa nazionale più grande al mondo e non bastano parole per descriverla. So che il mondo ci guarderà. Quando lotti per tutte queste competizioni è chiaro che puoi anche non. Ci sono ancora diversi impegni, ma quella di domani non sarà una semplice partita. Per alcuni di noi è una delle più grandi partite della carriera,vincerla e dedicare ilai nostri tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #Liverpool , #Klopp : “Non è vero che tutti tifano per il nostro titolo come dice #Guardiola , ma capisco sia diffi… - napolista : Il Guardian celebra #Alisson per il salvataggio su #Ings: è il migliore nell’uno contro uno – VIDEO Sono le doti f… - PotereaiSith : Guardiola deve averla presa veramente male l’eliminazione contro il Real. Da quando è uscito, sta facendo ogni gior… - zazoomblog : Liverpool Klopp sulla finale di FA Cup: “É una partita speciale vogliamo dare una grande gioia ai tifosi” -… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Liverpool, Klopp 'FA Cup non era priorità ma ora la vogliamo' -