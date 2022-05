Laura Pausini regina dell’Eurovision: i look strepitosi della seconda semifinale (Di venerdì 13 maggio 2022) Abbandonato il mood total pink firmato da Valentino della prima puntata, questa volta la cantante ha illuminato il palco torinese con tre abiti da sogno firmati da Alba Ferretti: un vestito bustier total red, una sottoveste con mantella scintillante e per finire un capo elegante e senza tempo. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Abbandonato il mood total pink firmato da Valentinoprima puntata, questa volta la cantante ha illuminato il palco torinese con tre abiti da sogno firmati da Alba Ferretti: un vestito bustier total red, una sottoveste con mantella scintillante e per finire un capo elegante e senza tempo. L'articolo proviene da DireDonna.

