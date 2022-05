La regina Elisabetta e una visita segreta ai suoi cavalli (Di venerdì 13 maggio 2022) La regina Elisabetta ha saltato il primo giorno del Royal Windsor Horse Show. Ma secondo le indiscrezioni poco dopo ha fatto un viaggio in segreto per vedere di persona i suoi cavalli. Il ritiro dell’ultimo minuto aveva suscitato nuovi timori per la salute della Sovrana 96enne. Alla manifestazione dedicata ai cavalli, infatti, era andata al suo posto la nipote, la principessa Beatrice. La figlia del principe Andrea si è recata al posto della nonna all’evento accompagnata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ma come è ben risaputo, la Sovrana è una vera appassionata di cavalli e non ha resistito a fare un viaggio per vederli di persona. Il viaggio segreto della regina Elisabetta per vedere i propri cavalli Secondo quello che riportano ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) Laha saltato il primo giorno del Royal Windsor Horse Show. Ma secondo le indiscrezioni poco dopo ha fatto un viaggio in segreto per vedere di persona i. Il ritiro dell’ultimo minuto aveva suscitato nuovi timori per la salute della Sovrana 96enne. Alla manifestazione dedicata ai, infatti, era andata al suo posto la nipote, la principessa Beatrice. La figlia del principe Andrea si è recata al posto della nonna all’evento accompagnata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ma come è ben risaputo, la Sovrana è una vera appassionata die non ha resistito a fare un viaggio per vederli di persona. Il viaggio segreto dellaper vedere i propriSecondo quello che riportano ...

