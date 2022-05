(Di venerdì 13 maggio 2022) Al direttore - Le fake news sono sempre esistite: dalla “Donazione di Costantino” ai “Protocolli dei Savi di Sion”, affondano le loro radici nella storia. “La falsità spicca il volo e la verità la segue zoppicando”, recita un aforisma di Jonathan Swift. Tre secoli fa era un’iperbole, oggi invece fotografa perfettamente quel circo Barnum dell’informazione sulla guerra in Ucraina costituita, con un paio di lodevoli eccezioni, dai salotti televisivi nazionali. Ma i talk-show sul piccolo schermo sono la punta dell’iceberg di un fenomeno ben più vasto, come abbiamo osservato anche durante la pandemia. Le fake news invadono le pagine internet, si diffondono come virus nel web, e spesso riescono a distorcere i fatti e a occultare come stanno realmente le cose. Complice il “libero arbitrio” del web, la loro manipolazione trova così un terreno fertile e si diffonde a macchia d’olio. Come si ...

Advertising

Jus_vox : @Uther_Raffaele Bhe considerando che la bellezza è un dono di Dio (Aristotele) e che la bellezza salverà il mondo (… -

Il Foglio

In uno dei soggetti riportati nel libro, Suicidarsi è un, Pavese racconta, con lucidità, di Natalia, trovata in fin di vita in un albergo di quart'ordine. Ha tentato il suicidio, è ...Leggendo, si scopre che un pugno del cavaliere oscuro è " terrificante ", la sua presa è ""... Unche non perderà mai. In chiusura di episodio, riecco Bruce Wayne: a colloquio con Gordon, ... Il vizio mortale dei nostri media: trasformare in reale ciò che è virale Il problema delle fake news non sono i canali offerti da internet per dire ciò che si vuole ma è l’incapacità di chi le notizie le dovrebbe filtrare di offrire un’informazione capace di non ...Durante i suoi quasi 70 anni di regno, la regina Elisabetta è diventata molto abitudinaria. Secondo quanto riferito da fonti all'interno della famiglia reale, la regina si ...