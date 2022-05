Il fascicolo tecnico per i cancelli automatici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un cancello automatico è a tutti gli effetti una macchina? Sicuramente possiamo considerarlo come tale. Una macchina è (semplificando un po’) un insieme equipaggiato di un sistema di azionamento composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata. Se osserviamo il cancello automatico di casa nostra osserviamo che ha un motore, un componente mobile (il cancello in sé), è azionato da una fonte di energia (elettrica in questo caso) e i suoi elementi sono collegati solidamente per la propria applicazione ben determinata (aprirsi e chiudersi). Possiamo quindi affermare che il cancello automatico è, a tutti gli effetti, una macchina. Cosa occorre fare? Come per le altre macchine occorre provvedere alla marcatura CE del cancello. Il costruttore dovrà quindi provvedere alla redazione di un ...