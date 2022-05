Biagio Maimone tra i 24 top communicator dell’anno (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Club del Marketing e della Comunicazione, in partnership con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università Meier, e con la collaborazione di Party Round Green la organizzatp la prima edizione del Premio Top communicator of the Year. Il riconoscimento viene attribuito, si legge in una nota “chi si è distinto al meglio sul piano della comunicazione, oltreché per doti innate, per grandissimo talento e notevole professionalità, credibilità e spontanea empatia con gli interlocutori, siano essi lettori o telespettatori”. La cerimonia di premiazione si terrà martedì 31 maggio dalle ore 14,30 alle ore 17, nell’Aula Magna dell’Università Meier a Milano. Tra i 24 premiati Biagio Maimone, direttore di Marketingjournal.it e corrispondente dall’Italia per il quotidiano America Oggi, oltre che ideatore del marketing e della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Club del Marketing e della Comunicazione, in partnership con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università Meier, e con la collaborazione di Party Round Green la organizzatp la prima edizione del Premio Topof the Year. Il riconoscimento viene attribuito, si legge in una nota “chi si è distinto al meglio sul piano della comunicazione, oltreché per doti innate, per grandissimo talento e notevole professionalità, credibilità e spontanea empatia con gli interlocutori, siano essi lettori o telespettatori”. La cerimonia di premiazione si terrà martedì 31 maggio dalle ore 14,30 alle ore 17, nell’Aula Magna dell’Università Meier a Milano. Tra i 24 premiati, direttore di Marketingjournal.it e corrispondente dall’Italia per il quotidiano America Oggi, oltre che ideatore del marketing e della ...

