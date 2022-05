Andrea Lanfri è arrivato in vetta all’Everest: è la prima volta per uno scalatore pluriamputato (Di venerdì 13 maggio 2022) Impresa compiuta per l’atleta paralimpico lucchese Andrea Lanfri che ha raggiunto la vetta dell’Everest. Ad annunciarlo il sindaco di Capannori, Luca Menesini: “Alle 6 (ora locale) di oggi (13 maggio 2022) il nostro Andrea ha compiuto il sogno, un’impresa straordinaria ed è il primo scalatore pluriamputato (a causa della meningite) che raggiunge la cima dell’Everest. Emozione enorme”. Andrea Lanfri (35 anni) sulla cima dell’Everest “Dal nostro territorio era partito un grande sostegno alla grande impresa, perché Andrea con la sua passione e la sua tenacia è un simbolo di speranza e di fiducia – conclude Menesini ringraziando gli sponsor che hanno sostenuto la straordinaria avventura. Scommessa vinta, quindi, per lo sportivo 35enne, ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Impresa compiuta per l’atleta paralimpico luccheseche ha raggiunto ladell’Everest. Ad annunciarlo il sindaco di Capannori, Luca Menesini: “Alle 6 (ora locale) di oggi (13 maggio 2022) il nostroha compiuto il sogno, un’impresa straordinaria ed è il primo(a causa della meningite) che raggiunge la cima dell’Everest. Emozione enorme”.(35 anni) sulla cima dell’Everest “Dal nostro territorio era partito un grande sostegno alla grande impresa, perchécon la sua passione e la sua tenacia è un simbolo di speranza e di fiducia – conclude Menesini ringraziando gli sponsor che hanno sostenuto la straordinaria avventura. Scommessa vinta, quindi, per lo sportivo 35enne, ...

