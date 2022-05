AIDEM formazione accreditata | “Conoscere e gestire le emozioni nella scuola dell’Infanzia | strumenti e indicazioni pratiche”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 13 maggio 2022) Corso online accreditato MIUR (15 ore), organizzato da, per supportare concretamente i docenti dellanel riconoscimento egestione dellein aula dei bambini in età prescolare. L’età prescolare rappresenta un momento decisivo per lo sviluppo e la crescita dellenei bambini: il loro comportamento subisce molti cambiamenti. Manifestare un’emozione L'articolo .