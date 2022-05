Ucciso in spiaggia dai narcos Il pm eroe era in luna di miele (Di giovedì 12 maggio 2022) BUENOS AIRES Freddato da due sicari, sbarcati con una moto d'acqua, su una spiaggia colombiana mentre era in luna di miele con la moglie sposata dieci giorni fa. Marcello Pecci Albertini, il super ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) BUENOS AIRES Freddato da due sicari, sbarcati con una moto d'acqua, su unacolombiana mentre era indicon la moglie sposata dieci giorni fa. Marcello Pecci Albertini, il super ...

