Advertising

corriereadriatico.it

JESI - Dalla voce al megafono dell'ad Chatain che annuncia la chiusura il 10 dicembre scorso, alla pagina voltata ieri, 11 maggio: Jesi dà l'addio dopo 25 anni a Caterpillar (la beffa della felpa ......lungo un tratto quasi rettilineo di una strada che però è abbastanza stretta e piuttosto. ... Carabinieri e vigili hanno infatti dovuto tenerela provinciale per più di tre ore , per ... Si è chiusa la tortuosa storia di Caterpillar: sono passati a Imr 104 dipendenti JESI - Dalla voce al megafono dell’ad Chatain che annuncia la chiusura il 10 dicembre scorso, alla pagina voltata ieri, 11 maggio: Jesi dà l’addio dopo 25 anni a Caterpillar ...L'ex capitano azzurro si confessa dopo lo scudetto vinto in Turchia con il Trabzonspor: "Noi abbiamo sfiorato il titolo e anche Spalletti: vuol dire che ci sono le condizioni" ...