Roma, al via il ciclo di eventi dedicati alla vita di PierPaolo Pasolini (Di giovedì 12 maggio 2022) Venerdì 13 maggio, alle ore 15:00, si terrà a Roma la presentazione di “Racconto di una vita da Corsaro. Pier Paolo Pasolini”, un ciclo di eventi e appuntamenti culturali ideati da Barbara Molinario ed organizzati da DBG Management & Consulting, per celebrare i cento anni dalla nascita dell’artista. Il progetto è finanziato dal Municipio IV – Direzione Socio Educativa. L’appuntamento si terrà presso Villa Farinacci, in Viale Rousseau 90, un gioiello incastonato nel IV Municipio, nella zona Casal de’ Pazzi di Roma. Prenderanno parte alla presentazione Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio Roma IV, Maurizio Rossi, Assessore alla Cultura, e Barbara Molinario, organizzatrice della manifestazione e fondatrice ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 12 maggio 2022) Venerdì 13 maggio, alle ore 15:00, si terrà ala presentazione di “Racconto di unada Corsaro. Pier Paolo”, undie appuntamenti culturali ideati da Barbara Molinario ed organizzati da DBG Management & Consulting, per celebrare i cento anni dnascita dell’artista. Il progetto è finanziato dal Municipio IV – Direzione Socio Educativa. L’appuntamento si terrà presso Villa Farinacci, in Viale Rousseau 90, un gioiello incastonato nel IV Municipio, nella zona Casal de’ Pazzi di. Prenderanno partepresentazione Massimiliano Umberti, Presidente del MunicipioIV, Maurizio Rossi, AssessoreCultura, e Barbara Molinario, organizzatrice della manifestazione e fondatrice ...

vaticannews_it : Al via a #Roma la seconda edizione degli @SGDNAT, promossi dal Forum della #Famiglie per rilanciare il sostegno all… - petergomezblog : Peste suina, a Roma altri due casi: via libera agli abbattimenti e “zona rossa per contenerne la diffusione” - ladyonorato : “In Russia i manifestanti contro Putin sono stati picchiati e arrestati! La Russia è un regime, una dittatura!” Que… - AvezzanoTw : Comune di #Avezzano e @BCC_Roma insieme per aiutare le Pmi colpite dall’emergenza Covid-19. La convenzione sarà est… - Maryagitata : @SaCharlieFlo Via Roma forse si (nelle viuzze)... io non ne vedo da tanti anni, ma mi piacevano molto ?? -