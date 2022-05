Juventus-Inter (2-4), Allegri: “Mi hanno tirato una pedata” (Di giovedì 12 maggio 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato al termine della brutta sconfitta all’Olimpico in finale di Coppa Italia contro l’Inter di Inzaghi. Juventus-Inter, Allegri: “Complimenti all’Inter” L’allenatore toscano ha parlato cosi della stagione: “Dalle esperienze ci teniamo caro tutto. Non siamo riusciti a fare risultato a Torino con l’Inter, stasera potevamo avere la rivincita. C’è solo da ringraziare i ragazzi per la partita di stasera. In questo momento non ha senso dirlo. Faccio i complimenti a quelli dell’Inter e ai miei ragazzi. Abbiamo fatto una bella rincorsa, ora ci concentriamo sul finire bene queste partite. Poi riposare e riprendere l’anno prossimo per tornare a vincere”. Sulla sua espulsione e sul ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 12 maggio 2022) L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato al termine della brutta sconfitta all’Olimpico in finale di Coppa Italia contro l’di Inzaghi.: “Complimenti all’” L’allenatore toscano ha parlato cosi della stagione: “Dalle esperienze ci teniamo caro tutto. Non siamo riusciti a fare risultato a Torino con l’, stasera potevamo avere la rivincita. C’è solo da ringraziare i ragazzi per la partita di stasera. In questo momento non ha senso dirlo. Faccio i complimenti a quelli dell’e ai miei ragazzi. Abbiamo fatto una bella rincorsa, ora ci concentriamo sul finire bene queste partite. Poi riposare e riprendere l’anno prossimo per tornare a vincere”. Sulla sua espulsione e sul ...

Advertising

ClaMarchisio8 : ... detto ciò, complimenti all' #Inter per aver meritato questa finale. Una squadra sicuramente superiore alla mia… - IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - _Robert_27_ : @Avv_Bianco_Nero @RickyTrevisani @AIA_it @SerieA ripropongo: in @Inter @juventus anziché partire da centrocampo pa… - antocheeks96 : RT @miki_cr01: Nel 2015 la #Juventus fu applaudita dal #Barcellona nonostante la sconfitta per i bianconeri di 3-1 in finale a Berlino, ogg… -