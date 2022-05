Inter, non solo Frattesi: cinque nomi per il centrocampo (Di giovedì 12 maggio 2022) Cambiare, per necessità. L'Inter in estate lavorerà in entrata per rinnovare il centrocampo, che perderà due volti... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Cambiare, per necessità. L'in estate lavorerà in entrata per rinnovare il, che perderà due volti...

Advertising

marattin : I complimenti all’Inter sono doppi. Per aver vinto meritatamente la #CoppaItalia, e per aver chiaramente conquistat… - Inter : ?? | SVEGLI TUTTA LA NOTTE Questa sera niente buonanotte perché sappiamo che non riuscirete a dormire ?????… - Inter : ?? | PERISIC 107'- In ritardo perchè #Perisic non ci ha lasciato il tempo di postare #JuventusInter 2?? - 4??… - sportli26181512 : Inter, non solo Frattesi: cinque nomi per il centrocampo: Cambiare, per necessità. L'Inter in estate lavorerà in en… - cmdotcom : #Inter, non solo #Frattesi: cinque nomi per il centrocampo -