Google Assistant sta arrivando sul Samsung Galaxy Watch 4

(Di giovedì 12 maggio 2022) Indossare il futuro al polso: quali sono le prospettive per la nuova piattaforma unificata di Wear OS? Sicuramente questo sistema operativo lega il meglio diall’esperienza indossabile, sia hardware che software, diElectronics. Il rilascio di Wear OS Powered bya bordo della serie4, tra l’altro uno dei migliori orologi smart ad oggi in commercio, è stato un passo importante per entrambe le aziende e che poteva essere raggiunto solo attraverso un’importante partnership. Una delle novità più importanti riguarda certamente il passaggio da Tizen a Wear OS, ma attualmente lo smartancora non ha ricevuto l’assistente. Ben presto, però, la situazione potrebbe avere un risvolto: infatti, come ha spiegato Patrick Chomet, EVP ...

federiko87 : Della conferenza Google di ieri ho invidiato la nuova interazione con assistente Google Assistant e della sua nuova… - HDblog : Google Assistant su Galaxy Watch 4 in arrivo questa estate - ilsoftware : Google I/O: novità RCS, Wallet, Workspace e Meet, ricerca multipla e Assistant - ITmanagerSlife : Google I/O: novità RCS, Wallet, Workspace e Meet, ricerca multipla e Assistant - gigibeltrame : Google Assistant su Galaxy Watch 4 in arrivo questa estate #digilosofia -

HDblog

2 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco Notizie Relazionate EventiAndroid Articolosu Galaxy Watch 4 in arrivo questa estate 3 12 Maggio 2022Chiamata Look and Talk , la nuova funzione consente di interagire consemplicemente guardando il dispositivo e iniziando a parlare. Il sistema è stato studiato per attivarsi solo ... Google Assistant su Galaxy Watch 4 in arrivo questa estate Al Google I/O 2022 sono state presentate ufficialmente le nuove Google Pixel Buds Pro: ecco caratteristiche tecniche e prezzo di lancio.I possessori di Galaxy Watch 4 e 4 Classic ora saranno un po' più contenti del loro dispositivo indossabile. Tra le tantissime novità annunciate - o pre-annunciate - da Google ieri c'è anche Google As ...