Florentino Perez pronto al riassetto delle quote di Albertis (Di giovedì 12 maggio 2022) Nonostante l’obiettivo Atlantia sia sfumato, il presidente del Real Madrid Florentino Perez resta in una fase di grandi attività e si susseguono gli annunci che dettagliano la riorganizzazione del suo impero. Come riportato da MF-Milano Finanza, l’ultima novità è la volontà annunciata di recente di razionalizzare le quote possedute in Abertis (il 50% meno una L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) Nonostante l’obiettivo Atlantia sia sfumato, il presidente del Real Madridresta in una fase di grandi attività e si susseguono gli annunci che dettagliano la riorganizzazione del suo impero. Come riportato da MF-Milano Finanza, l’ultima novità è la volontà annunciata di recente di razionalizzare lepossedute in Abertis (il 50% meno una L'articolo

Advertising

danyalex1978 : @LGramellini Se #Elkann @lapoelkann_ e @andagn si fanno prendere per il culo in eurovisione cosa possiamo farci Noi… - TirelliStephane : PSG MERCATO: ' FLORENTINO PEREZ SE FACHE CONTRE NASSER ET LE PSG ! ' - ZaccagninoVito : @LeonettiFrank Florentino Perez già lo ha messo a cuccia quando ha minacciato di squalificare il real dalla Champio… - Barbato_Gabriel : @peppe_roncino Allegri che vinca o perde stasera resta il nostro timoniere, quello a cui affiderei il miglior grupp… - diego4all : RT @Dottor_Strowman: Il brand Inter rivalorizzato dagli Zhang ??: Andare da Florentino Perez a chiedergli Modric gratis Far impazzire Manc… -