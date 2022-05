Eurovision, Morgan ne ha per tutti: «Mahmood e Blanco non mi rappresentano. I conduttori? Una barzelletta» (Di giovedì 12 maggio 2022) Morgan dice la sua sull’Eurovision 2022, come sempre controcorrente. «Non lo sto seguendo, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Eurovision Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurofestival…» ha detto il cantante in un’intervista all’AdnKronos al termine della sua lezione-spettacolo sul cantautore genovese Umberto Bindi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Morgan, a quanto pare, non salva proprio nulla del festival di quest’anno, a partire dalla rappresentanza italiana di Mahmood e Blanco, a cui si aggiunge il bonus di Achille Lauro, in gara con San Marino: «È la nuova Trinità, ma io non mi sento rappresentato da loro e non credo di essere l’unico». ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022)dice la sua sull’2022, come sempre controcorrente. «Non lo sto seguendo, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurofestival…» ha detto il cantante in un’intervista all’AdnKronos al termine della sua lezione-spettacolo sul cantautore genovese Umberto Bindi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma., a quanto pare, non salva proprio nulla del festival di quest’anno, a partire dalla rappresentanza italiana di, a cui si aggiunge il bonus di Achille Lauro, in gara con San Marino: «È la nuova Trinità, ma io non mi sento rappresentato da loro e non credo di essere l’unico». ...

