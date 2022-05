Eurolega 2021/2022: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dell’Eurolega 2021/2022. Ci avviciniamo alla fase decisiva per l’assegnazione del trofeo più importante e prestigioso del basket europeo, che quest’anno si svolgerà finalmente con la presenza del pubblico in un clima che sarà frizzante e spettacolare alla Stark Arena di Belgrado, dove si terranno le final four giovedì 19 e sabato 21 maggio. Infatti, come noto, al contrario dei quarti di finale dei playoff che si svolgono su una serie alla meglio di cinque, le ultime partite sono su gara secca. Ecco quindi gli accoppiamenti. Semifinale A: FC Barcellona vs Real Madrid Semifinale B: Olympiacos Pireo vs Anadolu Efes Istanbul SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Ile glidelledell’. Ci avviciniamo alla fase decisiva per l’assegnazione del trofeo più importante e prestigioso del basket europeo, che quest’anno si svolgerà finalmente con la presenza del pubblico in un clima che sarà frizzante e spettacolare alla Stark Arena di Belgrado, dove si terranno le final four giovedì 19 e sabato 21 maggio. Infatti, come noto, al contrario dei quarti di finale dei playoff che si svolgono su una serie alla meglio di cinque, le ultime partite sono su gara secca. Ecco quindi gli. Semifinale A: FC Barcellona vs Real Madrid Semifinale B: Olympiacos Pireo vs Anadolu Efes Istanbul SportFace.

