Coppa Italia 2022, grandi ascolti per Juventus-Inter: 41.5% di share (Di giovedì 12 maggio 2022) Boom di ascolti per Juventus-Inter, finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022. La partita, vinta ai supplementari dai nerazzurri di Simone Inzaghi per 4-2, è stata seguita su Canale 5 da 8.699.000 telespettatori, con uno share del 41.5%. Numeri enormi per il terzo confronto stagionale tra Juventus e Inter, che si è risolto ancora una volta a favore dei nerazzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Boom diper, finale dellaFrecciarossa. La partita, vinta ai supplementari dai nerazzurri di Simone Inzaghi per 4-2, è stata seguita su Canale 5 da 8.699.000 telespettatori, con unodel 41.5%. Numeri enormi per il terzo confronto stagionale tra, che si è risolto ancora una volta a favore dei nerazzurri. SportFace.

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - 433 : Campioni del Coppa Italia ?????? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - Mauronick : RT @FDimarco: Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - melegrieco : @Ilariasigaudo Io penso a Caicedo che ha vinto una Coppa Italia senza fare nulla. Ieri però ad ogni gol c'era sempre ad abbracciare tutti -