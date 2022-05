(Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri sera allo stadio Olimpico di Roma l'Inter ha sconfitto la Juventus per 4-2 dopo i tempi supplementari aggiudicandosi la 75.a edizione della Coppa Italia. Match tra mille emozioni e come tutte le...

Advertising

Pall_Gonfiato : Cesari: 'Dalle immagini televisive Brozovic è da rosso. Netto il primo rigore e su Vlahovic episodio che andava...' - infoitsport : Juve-Inter 2-4, Cesari: 'Brozovic ha rischiato il rosso. Dalle immagini non ci sarebbero dubbi' - tonnogobbo : Juve-Inter 2-4, Cesari: 'Brozovic ha rischiato il rosso. Dalle immagini non ci sarebbero dubbi' - NicolaLagioia : RT @reppomanuno: Oggi all’università di Palermo, all’orto botanico, dalle 15.30 ricorderemo Severino Cesari. @Einaudieditore - Bettibu7 : RT @reppomanuno: Oggi all’università di Palermo, all’orto botanico, dalle 15.30 ricorderemo Severino Cesari. @Einaudieditore -

ore 19:45 il prepartita live della finale, con l'avvicinamento al match e le interviste ... Riccardo Ferri, Alessio Tacchinardi e Grazianoper tutti i casi da moviola.... aggrediscono la partita con grande intensità finbattute iniziali. Al 4 Ficara calcia di ... D'Alessandro,, Calderoni, Cats, Madeddu. All. Mazza VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di ...Graziano Cesari analizza ai raggi X la prova dell'arbitro Valeri, giudicato insufficiente nella finale di coppa Italia ...Detto questo, non ci sono discussioni in questa situazioni dalle immagini televisive: è da rosso. Probabilmente la protesta non è nei confronti dell'arbitro, così lo ha giudicato e Brozovic lo ha solo ...