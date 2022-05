Attacco hacker russo, Senato in tilt 'Le nostre cyber difese fanno acqua' (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente russo Vladimiri Putin, 69 anni, durante la parta del 9 maggio di Alessandro Farruggia "Veniamo dalla Russia. Il nostro nome è Killnet". Inizia così la rivendicazione della cybergang che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidenteVladimiri Putin, 69 anni, durante la parta del 9 maggio di Alessandro Farruggia "Veniamo dalla Russia. Il nostro nome è Killnet". Inizia così la rivendicazione dellagang che ...

Advertising

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - MariMario1 : RT @trescogli: Attacco #hacker a siti italiani, anche Senato e Difesa. Rivendicato dal collettivo russo Killnet Se attaccano l'Agenzia del… - annamariaferret : L’Italia è sotto attacco: siti di Difesa e Senato nel mirino degli hacker russi -