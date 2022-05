ATP Roma | la gag social tra Sinner e Fognini | “Un onore giocare contro di te” La risposta esilarante del ligure…

(Di giovedì 12 maggio 2022) La partita di ieri sera tra Jannike Fabioè stata particolarmente tesa. La sfida, valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022, è stata vinta al più giovane dei due azzurri, con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. Un match dai mille volti in cui entrambi hanno faticato ad avere un rendimento costante, ma alla fine la maggior quadratura mentale dell’altoatesino ha fatto la differenza. Tensione in campo, ma comunque grande stima e rispetto dei due. Non è un caso che, sui, abbia dedicato un messaggio al suo avversario: “E’ sempre un piacere stare in campo con Fabioe lo è ancora di più giocando qui a“, ha scritto Jannik. Ladi Fabio, al post su Instagram, è stata: “Mortacci tua“. ...

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - OA_Sport : #TENNIS Gag sui social tra Sinner e Fognini: Janink onora il ligure che risponde in modo esilarante - jannik_of : RT @JannikSinner_Up: 12.05.2019 Tre anni fa, oggi... Jannik (n°262 ATP) esordiva agli Internazionali di Roma contro Steve Johnson. Sotto… - _melissavlt : Comunque Roma Master 1000 preferito da tutti i giocatori ATP. Persino Shapovalov che odia la terra viene sempre a R… - Ubitennis : ATP Roma, Fognini: 'Ultimo ballo al Foro? Lo vedremo a fine anno' -

Così, la superficie non esiste, anche adove è arrivato senza aver mai vinto un match sulla terra rossa in un tabellone principaleTour, ed ha trattato con la stessa moneta il rookie Cobolli ...... che oggi dopo un calvario di interventi ad entrambe le ginocchia a 37 anni tenta una risalita dal numero 361. Due i precedenti anche in finale a: nel 2008 e nel 2011, ed entrambe le volte a ...Tennis, torneo di Roma. Jannik Sinner sfida il serbo Krajinovic per un posto nei quarti di finale degli Internazionali BNL Italia 2022.Djokovic-Wawrinka è un match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming. C’è chi ci sperava di rivederli uno di fronte all ...