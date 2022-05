Amici21, pace fatta tra Alex e Luigi? Interviene Maria De Filippi (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo un Lugo periodo di lontananza, Alex e Luigi si chiariscono Il merito è di Maria De Filippi A pochi giorni dalla finale di Amici21, i dissapori tra Alex e Luigi sembrano dissiparsi. A volere fortemente il chiarimento tra i due allievi è Maria De Filippi. La conduttrice di Amici manda a chiamare i due ragazzi e decide di chiuderli in una stanza per liberarsi dei loro reciproci dubbi. La De Filippi aiuta i giovani talenti a fare chiarezza e li convince che se i malumori nascono da pregressi dovuti al programma non vale la pena perdere un’amicizia vera e sincera come la loro. I ragazzi, dapprima titubanti e intimiditi dalla vicenda, iniziano a confrontarsi e a raccontarsi senza veli e sovrastrutture. Poi si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo un Lugo periodo di lontananza,si chiariscono Il merito è diDeA pochi giorni dalla finale di, i dissapori trasembrano dissiparsi. A volere fortemente il chiarimento tra i due allievi èDe. La conduttrice di Amici manda a chiamare i due ragazzi e decide di chiuderli in una stanza per liberarsi dei loro reciproci dubbi. La Deaiuta i giovani talenti a fare chiarezza e li convince che se i malumori nascono da pregressi dovuti al programma non vale la pena perdere un’amicizia vera e sincera come la loro. I ragazzi, dapprima titubanti e intimiditi dalla vicenda, iniziano a confrontarsi e a raccontarsi senza veli e sovrastrutture. Poi si ...

