Advertising

CristinaCroccoP : RT @PensieriRibell1: #BUONGIORNO E TANTI AUGURI A VALENTINO, che compie oggi 90 anni. Stilista di fama mondiale, il suo marchio rappresenta… - ANSA_Lifestyle : A #Valentino Garavani, ultimo imperatore della #moda che ha appena compiuto 90 anni, viene dedicata una mostra sul… - zazoomblog : Valentino fa 90 auguri all’ultimo imperatore della moda - #Valentino #auguri #all’ultimo - infoitcultura : Tanti auguri Valentino! Voghera lo festeggia con una mostra di abiti al teatro Sociale - infoitcultura : Auguri Valentino Garavani: l'imperatore della moda compie 90 anni -

Tanti. Grazie per averci insegnato che la moda, a certi livelli, è pura poesia . Che 'la bellezza è ovunque, bisogna vincere sulla volgarità'. Ne faremo tesoro. VEDI ANCHE La moda ...Così raffinato e singolare,Clemente Ludovico Garavani festeggerà in totale riserbo. Il Mondo sta parlando di lui. Piovonoda ogni Nazione, da parte di molte celebrity e vertici ...Voghera rende omaggio al suo concittadino, nel giorno del compleanno (è nato l’11 maggio 1932, 90 primavere vissute intensamente), diventato icona della haute couture mondiale. E’ il giorno di Valenti ...L'esposizione si propone al pubblico come un’installazione site specific popolata dalle creazioni che Valentino ha realizzato dagli anni ‘60 a tutti gli anni 2000. E quella del nostro concittadino più ...