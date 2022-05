Ucraina: Draghi, 'Zelensky deve definire cos'è vittoria, non noi' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "Il presidente Zelensky deve definire cos'è la vittoria, non noi". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "Il presidentecos'è la, non noi". Così il premier Marioin conferenza stampa a Washington.

