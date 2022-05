Ucraina, Draghi: non bisogna cercare la vittoria ma la pace (Di mercoledì 11 maggio 2022) "All'inizio delle discussioni in Parlamento, all'inizio della guerra, tutti o molti dicevano che l'Italia doveva avere un ruolo. Non bisogna cercare un ruolo, bisogna cercare la pace. Mi auguro che ci ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) "All'inizio delle discussioni in Parlamento, all'inizio della guerra, tutti o molti dicevano che l'Italia doveva avere un ruolo. Nonun ruolo,la. Mi auguro che ci ...

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta… - RossanaMarinel5 : Sto ascoltando Draghi in conferenza stampa. Sono completamente soddisfatta delle sue risposte. È andato a parlare d… - italia_europea : RT @VeroDeRomanis: #Draghi “ è l’Ucraina che definisce cosa è una vittoria. Non noi” -