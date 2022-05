Startup innovative e ricerca: bando Pre Seed Plus, Regione Lazio mette a disposizione 5mln (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una novità importante nel panorama delle Startup innovative nella Regione Lazio: con il bando Pre Seed Plus si punta a promuovere la creazione di Startup innovative ad elevato potenziale di crescita, in particolare quelle che intendono mettere a frutto i risultati della ricerca scientifica e le competenze ivi maturate, sostenendo un piano di attività della durata non superiore ad un anno, che consenta loro di reperire la finanza necessaria per consolidare l’idea di business, diventando di maggiore interesse per gli investitori nel capitale di rischio. Come funziona il bando Pre Seed Plus La dotazione dell’avviso Pre Seed ... Leggi su fmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una novità importante nel panorama dellenella: con ilPresi punta a promuovere la creazione diad elevato potenziale di crescita, in particolare quelle che intendonore a frutto i risultati dellascientifica e le competenze ivi maturate, sostenendo un piano di attività della durata non superiore ad un anno, che consenta loro di reperire la finanza necessaria per consolidare l’idea di business, diventando di maggiore interesse per gli investitori nel capitale di rischio. Come funziona ilPreLa dotazione dell’avviso Pre...

