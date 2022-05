Sferra un pugno al controllare | poi sfonda vetro del bus con una spranga

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHato unal controllore, poi con unahato ildella portiera del bus. È accaduto in provincia di Caserta. Protagonista un giovane extracomunitario, sulla trentina, che subito dopo l’aggressione è fuggito facendo perdere le tracce. L’episodio sulla linea Mondragone–Castel Volturno. L’uomo, in compagnia di tre amici, era salito a bordo del bus di Air Campania alla fermata di Torre di Pescopagano. Inizialmente non voleva pagare il biglietto. Ne è nata una prima discussione con il verificatore, che lo ha richiamato all’acquisto del ticket. Quando il bus, poi, è giunto a Pinetamare i suoi amici hanno chiesto con insistenza all’autista di essere accompagnati a Napoli. L’operatore ha provato a spiegare che quella linea era diretta a Castel Volturno. ...

