Perché Kovacic può servire alla Juventus? Sarebbe un grande affare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mateo Kovacic ha già dimostrato anni fa di essere un giocatore che avrebbe potuto essere molto utile in Serie A e alla Juve Sarebbe ottimo. Sono davvero molto pochi i giocatori che nel corso della propria carriera possono dire di aver giocato per grandi squadre del calibro di Inter, Real Madrid o Chelsea, con Mateo Kovacic che ha sempre dato però l’impressione di essere uno di quei giocatori in grado solamente di arrivare fino a un certo punto e non saper fare il grande salto in avanti, ma alla Juventus Sarebbe perfetto. Mateo Kovacic Chelsea (Ansa Foto)La Croazia ha vissuto in questi ultimi anni una generazione a dir poco fantastica, tanto è vero che sono stati tantissimi i campioni che hanno deliziato la platea con delle giocate ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mateoha già dimostrato anni fa di essere un giocatore che avrebbe potuto essere molto utile in Serie A eJuveottimo. Sono davvero molto pochi i giocatori che nel corso della propria carriera possono dire di aver giocato per grandi squadre del calibro di Inter, Real Madrid o Chelsea, con Mateoche ha sempre dato però l’impressione di essere uno di quei giocatori in grado solamente di arrivare fino a un certo punto e non saper fare ilsalto in avanti, maperfetto. MateoChelsea (Ansa Foto)La Croazia ha vissuto in questi ultimi anni una generazione a dir poco fantastica, tanto è vero che sono stati tantissimi i campioni che hanno deliziato la platea con delle giocate ...

Giuliano89_LOC : @chefastidioo_ Motivi storico politici, poi non è che brillano per simpatia i croati anzi, ecco perché quando andav… - SaraParatore : @_wesleyxsmile perché non hai ancora visto la bellezza ivan kovacic, comunque molto bello me l’ha fatto scoprire st… - marcohilo : @augustociardi75 Strano perché quando aveva in squadra Kante, Jorginho, Azpilicueta, Kovacic, Giroud Hazard e Pedro… - SaraParatore : @srvmos menomale che se vinceva il real lasciavi la foto per un mese, però ti perdono perché è tornato il nostro amato Kovacic - ElTanoFlaco : @rjollat Fa ridere perché è più o meno lo stesso palmares di Kovacic, che tra l'altro era pure nella stessa finale mondiale -