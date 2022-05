Mutui | la rata a tasso fisso «doppia» l’inflazione | nel 2022 rincari fino al 14%

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Per un mutuo da 200mila euro a 30 anni su una casa da 250 mila il costo dellaun anno fa era indicativamente di 695 euro al mese, ora ne servono 790. Ecco cosa sapere

La guerra sta mettendo a repentaglio la stabilità economica degli italiani. Tra le varie conseguenze, i tassi alle stelle dei. Molti, infatti, hanno visto lamensile aumentare persino di 100 euro. A essere colpito sono, più che quelli variabili, i tassi fissi. A marzo, stando alla Banca d'Italia, il Tasso annuale ......le garanzie reddituali del richiedente per comprendere se sarà in grado di sostenere ladel ... Tag: Banche Conti correnti Economia italiana Finanziamenti e Prestiti Mercato immobiliarePer un mutuo da 200mila euro a 30 anni su una casa da 250 mila il costo della rata un anno fa era indicativamente di 695 euro al mese, ora ne servono 790. Ecco cosa sapere ...Più si aspetta e più probabilmente, anche se lentamente, i tassi saranno ancora più alti”. Il tasso fisso ci mette infatti al riparo dai futuri aumenti, perché la rata non varia. Tasso fisso o variabi ...