Muffin in 1 minuto | super gustosi | finiscono in un baleno!!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Isono la tua passione ma non hai idea di come muoverti in cucina? In questa pagina troverai la ricetta deial cioccolato facilmente realizzabile anche per chi non è un mago dei fornelli. Preparare questo dolce sarà semplicissimo e molto veloce. Sarà davvero facile come bere un bicchiere d’acqua! Cominciamo? Bene, dirigiamoci in cucina! Per preparare dei buonial cioccolato dobbiamo usare: 250 gr di farina 00 Gocce di cioccolato 8 gr di zucchero vanigliato 180 gr di latte 10 gr di lievito per dolci 150 gr di zucchero di canna 70 gr di olio di semi Sale 2 uova Attenzione: l’elenco appena letto serve per preparare 12. per realizzare insieme deisfiziosi con gocce di cioccolato. Sarà facilissimo! Ci vorranno solo cinque minuti e dopo non potrai più farne a ...