Mahmood e Blanco già premiati all’Eurovision Song Contest 2022 | ecco quale importante riconoscimento hanno ottenuto!

In questa settimana, a Torino si sta svolgendo l'Eurovision Song Contest 2022. Ieri sera c'è stata la prima semifinale l'Italia è invece finalista, essendo tra le big five, Mahmood e Blanco si esibiranno con Brividi nella serata di sabato 14 maggio. Oltre al premio del vincitore però anche il Contest della musica europea assegna ai partecipanti altri premi tra cui il premio per il miglior testo. Quest'anno ad ever ricevuto il riconoscimento sono stati proprio i vincitori di Sanremo 2022 ed il premio è stato consegnato da Eurostory la cui giuria è formata da noti poeti, scrittori e artisti. Anche quest'anno l'Italia ha vinto il Best Lyrics Award dell'#Eurovision per #Brividi di Mahmood e Blanco.

